Сборная России по футболу опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 19 ноября. Сборная России опустилась с 33-й на 34-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в пятницу на официальном сайте организации.

В активе сборной России 1 493 очка. В ноябре подопечные Валерия Карпина провели два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, победив дома команду Кипра (6:0) и уступив в гостях хорватам (0:1).

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в отборочной группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 828 очков), на втором месте идет команда Бразилии (1 826), на третьем - французы (1 786). На четвертое место поднялась сборная Англии (1 756), на пятое - команда Аргентины (1 751), чемпионы Европы 2021 года итальянцы опустились на шестую строчку (1 741). На седьмом месте располагается сборная Испании (1 705), далее идут команды Португалии (1 660), Дании (1 655) и Нидерландов (1 654).