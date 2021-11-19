"Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды

ТАСС, 19 ноября. Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о возвращении на пост главного тренера команды Игоря Черевченко менее чем через месяц после его увольнения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

"Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера "Химок". Сегодня я со своим штабом уже провел тренировку на "Родине", настрой команды мне понравился. Осталось четыре матча до зимнего перерыва, нужно брать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице", - сказал Черевченко. В его тренерский штаб вошли Игорь Семшов и Валерий Климов.

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 6 очков после 14 матчей. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб в гостях встретится с московским ЦСКА, встреча пройдет 21 ноября.