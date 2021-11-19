Тарасова высказалась о новой короткой программе фигуристки Щербаковой

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная справились со своей короткой программой на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле

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Щербакова в короткой программе на турнире во Франции набрала 77,94 балла. На второй позиции находится Косторная (76,44), на третьей - еще одна россиянка Ксения Синицына (69,89).

"Очень, очень понравилась программа Щербаковой", - сказала Тарасова.

Специалист также отметила роль тренера в решении Косторной не исполнять тройной аксель. "У нее есть тренер - Этери Георгиевна Тутберидзе", - добавила Тарасова.

Произвольную программу женщины представят 20 ноября.