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Фигурное катание

Российские фигуристы Дэвис и Смолкин лидируют после ритм-танца на турнире в Польше

На второй строчке находятся японцы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси, на третьей - американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс

ТАСС, 19 ноября. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, занимают первое место после ритм-танца на турнире серии "Челленджер" в Варшаве.

За свой прокат спортсмены получили 81,30 балла. На второй строчке находится японский дуэт Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (75,87), на третьей позиции расположились Кэролайн Грин и Майкл Парсонс из США (75,35).

Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову. 18-летняя Дэвис и 22-летний Смолкин проводят дебютный сезон на взрослом уровне, они являются бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров, дважды становились вторыми на этапах юниорского Гран-при.

Произвольный танец дуэты покажут 20 ноября.

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