Щербакова призналась, что нервничала из-за новой короткой программы на Гран-при

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира фигуристка Анна Щербакова рассказала, что нервничала в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле из-за новой постановки, которую она впервые представила публике. Об этом спортсменка рассказала журналистам по итогам выступления.

На предыдущем этапе серии Щербакова выступала под "Песню далеких земель" Кирилла Рихтера, в Гренобле Щербакова представила программу на музыку Dangerous Affairs и Total view Инона Зура.

"Сегодня я немного нервничала из-за новой программы, я впервые каталась в ней на соревнованиях. Было много мелких ошибок, над которыми мы будем работать, но пока все в порядке, - рассказала Щербакова. - Мы решили изменить программу после предыдущего выступления - [тренер-хореограф] Даниил Маркович [Глейхенгауз] предложил музыку, поставил хореографию, и это была его идея. Времени на шлифовку не хватило, я хотела показать, над чем мы работали до сих пор, и, надеюсь, на следующих соревнованиях будет лучше, сегодня я просто старалась не ошибаться".

Щербакова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Произвольные программы спортсменки представят в субботу.