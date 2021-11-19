{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Щербакова призналась, что нервничала из-за новой короткой программы на Гран-при

Спортсменка представила новую короткую программу на этапе серии Гран-при в Гренобле, перед произвольной программой, которая пройдет в субботу, она занимает первое место

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира фигуристка Анна Щербакова рассказала, что нервничала в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле из-за новой постановки, которую она впервые представила публике. Об этом спортсменка рассказала журналистам по итогам выступления.

На эту тему
Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле
Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле

На предыдущем этапе серии Щербакова выступала под "Песню далеких земель" Кирилла Рихтера, в Гренобле Щербакова представила программу на музыку Dangerous Affairs и Total view Инона Зура.

"Сегодня я немного нервничала из-за новой программы, я впервые каталась в ней на соревнованиях. Было много мелких ошибок, над которыми мы будем работать, но пока все в порядке, - рассказала Щербакова. - Мы решили изменить программу после предыдущего выступления - [тренер-хореограф] Даниил Маркович [Глейхенгауз] предложил музыку, поставил хореографию, и это была его идея. Времени на шлифовку не хватило, я хотела показать, над чем мы работали до сих пор, и, надеюсь, на следующих соревнованиях будет лучше, сегодня я просто старалась не ошибаться".

Щербакова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Произвольные программы спортсменки представят в субботу.

Теги
Фигурное катание
Допинг в спорте
Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг
Дисквалификация отсчитывается с 18 ноября 2021 года
Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг
Читать полностью