Косторная сообщила, что больше не намерена менять короткую программу в олимпийском сезоне

ТАСС, 19 ноября. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная больше не намерена менять короткую программу по ходу олимпийского сезона, но планирует изменить в ней набор прыжков. Об этом спортсменка сообщила журналистам после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле.

Косторная поменяла короткую программу после турнира "Финляндия Трофи" в Эспоо. В Гренобле спортсменка выступала под песню "Нью-Йорк, Нью-Йорк". В выступлении фигуристка, в стартовой заявке которой стоял аксель в три с половиной оборота, сделала двойной аксель.

"Мы не хотим ничего менять, мы надеемся, что это последняя программа в этом году, но мы, конечно, хотим изменить прыжки", - сообщила Косторная.

Россиянка Анна Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле. Она набрала 77,94 балла. На второй позиции находится Косторная (76,44), на третьей - россиянка Ксения Синицына (69,89).