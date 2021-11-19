{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Косторная сообщила, что больше не намерена менять короткую программу в олимпийском сезоне

При этом фигуристка планирует изменить набор прыжков

ТАСС, 19 ноября. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная больше не намерена менять короткую программу по ходу олимпийского сезона, но планирует изменить в ней набор прыжков. Об этом спортсменка сообщила журналистам после короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле.

Косторная поменяла короткую программу после турнира "Финляндия Трофи" в Эспоо. В Гренобле спортсменка выступала под песню "Нью-Йорк, Нью-Йорк". В выступлении фигуристка, в стартовой заявке которой стоял аксель в три с половиной оборота, сделала двойной аксель.

"Мы не хотим ничего менять, мы надеемся, что это последняя программа в этом году, но мы, конечно, хотим изменить прыжки", - сообщила Косторная.

Россиянка Анна Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле. Она набрала 77,94 балла. На второй позиции находится Косторная (76,44), на третьей - россиянка Ксения Синицына (69,89).

Теги
Фигурное катание
Допинг в спорте
Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг
Дисквалификация отсчитывается с 18 ноября 2021 года
Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг
Читать полностью