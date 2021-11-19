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Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при в Гренобле

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье идут вторыми
Александра Степанова и Иван Букин EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 19 ноября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Спортсмены набрали 79,89 балла. Лидируют четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (89,08), канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье идут вторыми (81,35). Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин находятся на шестой позиции (68,45).

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы, также в их активе три бронзовые награды европейских первенств.

Произвольный танец состоится 20 ноября.

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