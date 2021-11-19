Тарханов: тренер Черевченко знает, как вытащить футбольный клуб "Химки" из ямы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Возвращение Игоря Черевченко в подмосковные "Химки" пойдет на пользу и тренеру, и клубу, после отдыха он знает, как вытащить команду из нижней части таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Химок" Александр Тарханов, ныне являющийся вице-президентом армянского клуба "Пюник".

Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды "Химок" Игорь Ющенко. В пятницу "Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.

"Я думаю, что "Химки" не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко, - сказал Тарханов. - В прошлом году он тоже принял команду в такой сложной ситуации, но вытащил ее. В этом году что-то не пошло, может, после отдыха в месяц возобновит работу, начнет получаться. Черевченко отдохнул, посмотрел со стороны на свою команду, знает, как ее вытащить из ямы. Я думаю, что и Черевченко, и "Химкам" пойдет это на пользу".

"Я думаю, что они вернулись к Черевченко, потому что он знает игроков, если новый тренер придет, то нужны знакомства с футболистами, времени для знакомства нет. Игру тоже нужно выстроить какую-то, чтобы футболисты понимали. Сколько раз я приходил, удавалось выручать, но все равно нужно знакомиться с игроками, в этом есть проблема, не каждый может выручить в такой ситуации", - добавил Тарханов.

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат в истории клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 14 матчах. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб 21 ноября в гостях встретится с московским ЦСКА.