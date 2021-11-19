Скелетонистка Никитина победила на первом этапе Кубка мира

ТАСС, 19 ноября. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира в Австрии.

По сумме двух попыток Никитина показала результат 1 минута 47,49 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос (1.47,59), тройку лидеров замкнула бельгийка Ким Мейлеманс (1.47,62).

Россиянки Алина Тарарыченкова (1.47,72) и Юлия Канакина (1.48,70) показали четвертый и 12-й результат соответственно.

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратным призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира.