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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина победила на первом этапе Кубка мира

Второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос, тройку лидеров замкнула бельгийка Ким Мейлеманс
Елена Никитина EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 19 ноября. Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на первом этапе Кубка мира в Австрии.

По сумме двух попыток Никитина показала результат 1 минута 47,49 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Кимберли Бос (1.47,59), тройку лидеров замкнула бельгийка Ким Мейлеманс (1.47,62).

Россиянки Алина Тарарыченкова (1.47,72) и Юлия Канакина (1.48,70) показали четвертый и 12-й результат соответственно.

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратным призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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