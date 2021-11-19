Фигуристы Степанова и Букин не поняли своих оценок на этапе Гран-при в Гренобле

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин довольны своим ритм-танцем на этапе Гран-при в Гренобле, однако не поняли, за что им сняли два балла по сравнению с предыдущим прокатом на Гран-при в Турине. Об этом фигуристы рассказали в общении с журналистами после выступления.

Степанова и Букин идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при во Франции, спортсмены набрали 79,89 балла. Лидируют четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (89,08), канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье идут вторыми (81,35). Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин находятся на шестой позиции (68,45).

"На сегодняшний день, думаю, мы откатали лучше чем в Италии (на предыдущем этапе Гран-при в Турине фигуристы заняли третье место - прим. ТАСС), на нашем первом старте, - рассказала Степанова. - Пока не понимаем, за что у нас сейчас на два балла меньше, чем там, посмотрим. Но на сегодняшний день мы довольны нашим выступлением".

Результат Степановой и Букина за ритм-танец на Гран-при в Турине был 81,47 балла.

"Мы пока что сами не знаем, почему так - по ощущениям мы достаточно сильно прибавили и чувствовали себя сегодня абсолютно иначе. Будем разбираться. Завтра еще произвольный танец и, надеюсь, мы еще сможем насладиться завтрашним днем", - подчеркнула фигуристка.