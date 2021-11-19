Тренер "Рубина" Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

ТАСС, 19 ноября. Казанский футбольный клуб "Рубин" уважает решение полузащитника Олега Шатова, который приостановил карьеру игрока. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
18 ноября Шатов решил приостановить карьеру футболиста. Игрок отметил, что у него "сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем". Шатов выступал за "Рубин" с августа 2020 года. В составе казанцев он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.
"Это его решение, мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял Олег, - сказал Слуцкий. - Можем пожелать только, чтобы это была действительно приостановка карьеры, чтобы его здоровье позволило ему вернуться на поле. Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов команды. Но когда ты все время травмирован и все время проводишь время у физиотерапевтов, то это тяжелое психологическое испытание".
В воскресенье "Рубин" на выезде сыграет с "Сочи" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" очень организованная и хорошая команда, что можно говорить про команду, которая идет на втором месте? Только какие-то комплименты, причем абсолютно заслуженно. В пользу "Сочи" играет стабильность состава, 90 процентов состава осталось таким же. Есть какие-то изменения в виде приобретений Родригао и Матео Кассьерры, но они точно не слабее тех футболистов, которые играли до них", - отметил Слуцкий.
"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 14 матчах. "Сочи" с 27 очками располагается на второй позиции. Матч "Сочи" - "Рубин" пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 19:30 мск.