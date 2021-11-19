Тренер "Рубина" Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

18 ноября Шатов решил приостановить карьеру футболиста. Игрок отметил, что у него "сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем". Шатов выступал за "Рубин" с августа 2020 года. В составе казанцев он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи.

"Это его решение, мы должны уважать любое решение футболиста, в том числе такое тяжелое решение, которое принял Олег, - сказал Слуцкий. - Можем пожелать только, чтобы это была действительно приостановка карьеры, чтобы его здоровье позволило ему вернуться на поле. Когда Шатов в оптимальном состоянии, это очень мастеровитый игрок, один из лучших футболистов команды. Но когда ты все время травмирован и все время проводишь время у физиотерапевтов, то это тяжелое психологическое испытание".

В воскресенье "Рубин" на выезде сыграет с "Сочи" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Сочи" очень организованная и хорошая команда, что можно говорить про команду, которая идет на втором месте? Только какие-то комплименты, причем абсолютно заслуженно. В пользу "Сочи" играет стабильность состава, 90 процентов состава осталось таким же. Есть какие-то изменения в виде приобретений Родригао и Матео Кассьерры, но они точно не слабее тех футболистов, которые играли до них", - отметил Слуцкий.

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 14 матчах. "Сочи" с 27 очками располагается на второй позиции. Матч "Сочи" - "Рубин" пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 19:30 мск.