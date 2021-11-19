Алимов: победа на первом этапе Кубка мира придаст скелетонистке Никитиной уверенности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина будет чувствовать себя увереннее после победы на первом этапе Кубка мира в Австрии. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Денис Алимов.

В пятницу Никитина заняла первое место на стартовом этапе Кубка мира. По сумме двух попыток российская спортсменка показала результат 1 минута 47,49 секунды.

"В целом оцениваем сегодняшние результаты хорошо, результаты сами за себя говорят, - сказал Алимов. - То, что у Лены в первом заезде была небольшая ошибка наверху, во втором она исправилась и повторила свой рекорд пятилетней давности".

"Не за горой уже следующий этап, естественно, эмоциональность будет другая, нужно будет бороться. Победа дает только плюс в психологическом плане. Думаю, что еще над ошибками поработаем и будет более увереннее все", - добавил Алимов.

Россиянки Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина показали четвертый и 12-й результат соответственно. "Конечно, команда наша и тренерский штаб довольны, - отметил Алимов. - Единственное, что не вся команда ровно выступила. А так начало есть, есть над чем работать, чтобы команда выступала плотнее по результатам".

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратным призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира.