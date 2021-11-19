Российские шахматисты проиграли украинцам на чемпионате Европы

ТАСС, 19 ноября. Сборная России уступила команде Украины в матче седьмого тура чемпионата Европы по шахматам. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу украинцев. Россиянин Кирилл Алексеенко черными фигурами проиграл Кириллу Шевченко. Партии Владислава Артемьева (белые фигуры) с Владимиром Онищуком, Александра Грищука (черные фигуры) с Андреем Волокитиным, Даниила Дубова (белые фигуры) с Юрием Кузубовым завершились вничью.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года. В мужском турнире участвуют 39 команд, формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах.