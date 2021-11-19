Фигурист Алиев рассказал, что решает психологические проблемы с помощью стартов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Действующий чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев справляется с психологическими с помощью участия в соревнованиях и не видит смысла отказываться от стартов, даже если чувствует себя не лучшим образом. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой на этапе серии Гран-при в Гренобле.

На своем первом этапе в итальянском Турине Алиеву не удалось войти в тройку призеров - фигурист занял девятое место. После короткой программы в Гренобле Алиев также не вошел в первую тройку с 85,05 балла и занимает пятую строчку. Ранее тренер спортсмена Евгений Рукавицын сообщил ТАСС, что фигурист сложно входит в сезон, в том числе из-за проблем со здоровьем.

"Как решить психологические проблемы, не участвуя в соревнованиях? Это практически невозможно, ведь на старте всплывают важные моменты, а приезжая со старта, ты привозишь багаж проблем, с которыми нужно разобраться до следующего, - рассказал Алиев. - Не вижу смысла сниматься, нужно бороться, и, если мне дают этап Гран-при, нужно выступать в любом состоянии и самочувствии, и неважно, в какой ты форме".

В прокате фигурист исполнил двойной аксель вместо заявленного тройного. "Это была ошибка, - сказал он. - Начал к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать. Но сегодняшней работой я удовлетворен, и я рад второй оценке, это хороший стартовый шаг".

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.