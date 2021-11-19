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Футбол в России

Футболист "Химок" Глушаков рассказал, что позитивно принял возвращение Черевченко

По словам полузащитника, команда встретила тренера в рабочем режиме
Денис Глушаков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Денис Глушаков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков позитивно принял возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды. Об этом Глушаков рассказал ТАСС.

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Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды "Химок" Игорь Ющенко. В пятницу "Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.

"В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра, - сказал Глушаков. - Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами".

"Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело - команда и футболисты", - добавил Глушаков.

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 12 очков в 14 матчах. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб 21 ноября в гостях встретится с московским ЦСКА.

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