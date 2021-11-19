Футболист "Химок" Глушаков рассказал, что позитивно принял возвращение Черевченко

Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды "Химок" Игорь Ющенко. В пятницу "Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.

"В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра, - сказал Глушаков. - Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами".

"Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело - команда и футболисты", - добавил Глушаков.

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 12 очков в 14 матчах. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб 21 ноября в гостях встретится с московским ЦСКА.