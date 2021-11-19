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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты УНИКСа одержали третью победу подряд в Евролиге

В матче 11-го тура казанский клуб победил германскую "Альбу" со счетом 85:71

ТАСС, 19 ноября. Казанский УНИКС со счетом 85:71 дома переиграл германскую "Альбу" в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист УНИКСа Марио Хезоня, набравший 22 очка.

УНИКС одержал шестую победу при пяти поражениях и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Казанская команда выиграла три последние встречи. "Альба" потерпела восьмое поражение в 11 матчах и занимает 16-е место. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре УНИКС 26 ноября на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой". "Альба" днем раньше примет израильский "Маккаби".

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