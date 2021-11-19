Камельзон считает, что Рублев рано расслабился в матче Итогового турнира ATP против Рууда

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу норвежца. Благодаря победе Рууд вышел в полуфинал турнира, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

"Первый сет Рублев сыграл просто блестяще, и у норвежца просто ничего не получалось, а потом он подумал, что легко возьмет его, но как-то не было того класса игры, куража, с которым надо обязательно выиграть. Было заметно, что второй сет Андрей начал спокойно, думая, что он уже все выиграл, чисто обманное представление. Но делать из этого трагедии не стоит, Рублев остается Рублевым. Сейчас надо готовиться к Кубку Дэвиса, он немножко успокоится, и там можно будет отыграться за этот проигрыш", - сказал Камельзон.

Также специалист оценил шансы Медведева в полуфинальном матче против Рууда. "Я думаю Медведеву не важно, с кем он играет, только Новак Джокович (первая ракетка мира - прим. ТАСС) там претендент на первое место, все остальные игроки для него пройдены, он вторая ракетка мира, он должен просто выигрывать. Я считаю, что Медведев очень разумный человек, он понимает, что проиграл Рублев, и поэтому осознает, что с Руудом будет непросто, он серьезно подойдет к этому матчу. Думаю, у Медведева все получится, я очень на это надеюсь", - отметил тренер.

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.