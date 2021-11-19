Гендиректор "Нижнего Новгорода" считает, что команда полностью провалила матч с "Зенитом"

В пятницу "Нижний Новгород" на выезде уступил "Зениту" со счетом 1:5.

"Счет показывает, что "Нижний Новгород" полностью провалил игру с "Зенитом", - сказал Измайлов. - "Зенит" на две головы выше, чем мы, по всем показателям. Действительно соперник был намного сильнее, но наши ребята бились, по самоотдаче нет вопросов".

"Из положительных моментов выделю то, что у нас много игроков вылечились от мышечных травм. После каждого матча обойма игроков становится больше. Я думаю, что это единственный положительный момент к завершению осенней части чемпионата. Забили гол "Зениту" - тоже многого стоит, считается положительным моментом в игре", - добавил Измайлов.

"Нижний Новгород" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ и с 14 очками располагается на 13-м месте в таблице чемпионата. В следующем туре нижегородский клуб примет самарские "Крылья Советов" 28 ноября.