Гендиректор "Нижнего Новгорода" считает, что команда полностью провалила матч с "Зенитом"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Нижнего Новгорода" провалили матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.
В пятницу "Нижний Новгород" на выезде уступил "Зениту" со счетом 1:5.
"Счет показывает, что "Нижний Новгород" полностью провалил игру с "Зенитом", - сказал Измайлов. - "Зенит" на две головы выше, чем мы, по всем показателям. Действительно соперник был намного сильнее, но наши ребята бились, по самоотдаче нет вопросов".
"Из положительных моментов выделю то, что у нас много игроков вылечились от мышечных травм. После каждого матча обойма игроков становится больше. Я думаю, что это единственный положительный момент к завершению осенней части чемпионата. Забили гол "Зениту" - тоже многого стоит, считается положительным моментом в игре", - добавил Измайлов.
"Нижний Новгород" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ и с 14 очками располагается на 13-м месте в таблице чемпионата. В следующем туре нижегородский клуб примет самарские "Крылья Советов" 28 ноября.