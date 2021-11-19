Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Гренобле

ТАСС, 19 ноября. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.

За свой прокат спортсмены получили 77,17 балла. Вторыми идут россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02), третьими - Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду (71,84).

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020) и бронзовыми призерами чемпионата мира (2021).

Произвольную программу пары представят 20 ноября.