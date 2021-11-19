СКА потерпел пятое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 19 ноября. Петербургский СКА на своем льду уступил новосибирской "Сибири" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58). У проигравших отличился Андрей Кузьменко (8).

Команда из Санкт-Петербурга потерпела пятое поражение подряд и с 39 очками после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" одержала девятую победу в 11 последних матчах. Команда из Новосибирска после 30 игр набрала 32 очка и поднялась на шестую строчку в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 21 ноября примет ЦСКА, "Сибирь" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня "Автомобилист" со счетом 4:0 обыграл "Амур", "Торпедо" оказалось сильнее "Адмирала" (4:1), "Нефтехимик" победил "Трактор" (1:0), ярославский "Локомотив" обыграл "Сочи" (3:1), а ЦСКА - минское "Динамо" (6:3).