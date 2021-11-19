СКА потерпел пятое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 19 ноября. Петербургский СКА на своем льду уступил новосибирской "Сибири" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58). У проигравших отличился Андрей Кузьменко (8).
Команда из Санкт-Петербурга потерпела пятое поражение подряд и с 39 очками после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" одержала девятую победу в 11 последних матчах. Команда из Новосибирска после 30 игр набрала 32 очка и поднялась на шестую строчку в Восточной конференции.
В следующем матче СКА 21 ноября примет ЦСКА, "Сибирь" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".
В других матчах игрового дня "Автомобилист" со счетом 4:0 обыграл "Амур", "Торпедо" оказалось сильнее "Адмирала" (4:1), "Нефтехимик" победил "Трактор" (1:0), ярославский "Локомотив" обыграл "Сочи" (3:1), а ЦСКА - минское "Динамо" (6:3).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|29
|14
|3
|2
|2
|2
|6
|95-73
|42
|2
|ЦСКА
|30
|12
|4
|3
|1
|1
|9
|73-63
|40
|3
|СКА
|29
|13
|1
|3
|3
|2
|7
|89-65
|39
|4
|Динамо М
|29
|17
|1
|1
|0
|0
|10
|98-71
|38
|5
|Локомотив
|30
|15
|1
|0
|3
|2
|9
|84-70
|37
|6
|Северсталь
|28
|11
|3
|3
|2
|1
|8
|66-62
|37
|7
|Динамо Мн
|29
|11
|4
|0
|1
|2
|11
|88-94
|33
|8
|Спартак
|30
|10
|5
|0
|1
|1
|13
|72-73
|32
|9
|Торпедо
|29
|13
|1
|0
|2
|1
|12
|77-69
|31
|10
|Динамо Р
|28
|9
|1
|0
|3
|2
|13
|57-86
|25
|11
|Сочи
|30
|7
|2
|1
|3
|1
|16
|66-86
|24
|12
|Витязь
|29
|6
|0
|1
|4
|4
|14
|74-94
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|30
|19
|2
|3
|0
|1
|5
|106-68
|49
|2
|Трактор
|32
|14
|3
|6
|1
|1
|7
|97-77
|48
|3
|Салават Юлаев
|30
|17
|2
|1
|1
|1
|8
|89-59
|42
|4
|Ак Барс
|30
|13
|2
|3
|0
|4
|8
|69-66
|40
|5
|Авангард
|30
|16
|1
|1
|0
|1
|11
|85-68
|37
|6
|Сибирь
|30
|12
|0
|2
|1
|3
|12
|58-64
|32
|7
|Автомобилист
|30
|10
|2
|1
|3
|2
|12
|101-88
|31
|8
|Нефтехимик
|29
|10
|2
|1
|1
|3
|12
|76-81
|30
|9
|Амур
|31
|5
|2
|4
|2
|3
|15
|63-87
|27
|10
|Барыс
|29
|6
|2
|2
|2
|2
|15
|69-93
|24
|11
|Куньлунь
|29
|6
|0
|1
|1
|2
|19
|62-110
|17
|12
|Адмирал
|30
|5
|0
|1
|3
|2
|19
|52-99
|17