{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

СКА потерпел пятое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

Петербургский клуб проиграл дома "Сибири" со счетом 1:2
Главный тренер СКА Валерий Брагин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер СКА Валерий Брагин
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Петербургский СКА на своем льду уступил новосибирской "Сибири" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На эту тему
"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Морозов (53-я минута) и Ник Шор (58). У проигравших отличился Андрей Кузьменко (8).

Команда из Санкт-Петербурга потерпела пятое поражение подряд и с 39 очками после 29 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" одержала девятую победу в 11 последних матчах. Команда из Новосибирска после 30 игр набрала 32 очка и поднялась на шестую строчку в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 21 ноября примет ЦСКА, "Сибирь" в тот же день на выезде сыграет с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня "Автомобилист" со счетом 4:0 обыграл "Амур", "Торпедо" оказалось сильнее "Адмирала" (4:1), "Нефтехимик" победил "Трактор" (1:0), ярославский "Локомотив" обыграл "Сочи" (3:1), а ЦСКА - минское "Динамо" (6:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит29143222695-7342
2ЦСКА30124311973-6340
3СКА29131332789-6539
4Динамо М291711001098-7138
5Локомотив30151032984-7037
6Северсталь28113321866-6237
7Динамо Мн291140121188-9433
8Спартак301050111372-7332
9Торпедо291310211277-6931
10Динамо Р28910321357-8625
11Сочи30721311666-8624
12Витязь29601441474-9422
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург301923015106-6849
2Трактор32143611797-7748
3Салават Юлаев30172111889-5942
4Ак Барс30132304869-6640
5Авангард301611011185-6837
6Сибирь301202131258-6432
7Автомобилист3010213212101-8831
8Нефтехимик291021131276-8130
9Амур31524231563-8727
10Барыс29622221569-9324
11Куньлунь29601121962-11017
12Адмирал30501321952-9917

 

Теги
КХЛ
КХЛ
"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу омичей
"Авангард" обыграл "Металлург" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Читать полностью