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Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский рассказали, что в их крови течет музыка Чайковского

Короткая программа спортивной пары поставлена на музыку из балета "Лебединое озеро"

ТАСС, 19 ноября. Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский легко катаются под "Лебединое озеро" Петра Чайковского, поскольку они родились в культурной столице Санкт-Петербурге, эта музыка течет в их крови. Об этом фигуристы рассказали после выступления с короткой программой на этапе серии Гран-при в Гренобле.

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"Это великая музыка, она близка нам хотя бы потому, что мы оба родились в культурной столице, в Санкт-Петербурге, - рассказала Бойкова. - Уже только поэтому эта музыка течет в нашей крови, мы понимаем и чувствуем, от этого она нам ближе, нам легче ее передать. Когда ты слышишь ее на льду, каждая нотка пробирает тебя до глубины души, это прекрасно, и это нам помогает".

"Это еще и определенный вызов для нас, - отметил Козловский. - В этой программе у нас абсолютно конкретные, понятные и целостные образы, это не просто программа о чем-то, как наша программа "May Way", красивая, абстрактная, в этой музыке есть сложные, непонятные, двоякие образы. Давно у нас такого не было, и от старта к старту открываем нашу программу по-новому".

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле. За свой прокат спортсмены получили 77,17 балла. Вторыми идут россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02), третьими - Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду (71,84).

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