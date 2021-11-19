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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" одержал пятую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Петербургский клуб обыграл дома "Милан" со счетом 74:70
Серхио Родригес ("Милан") и Коннер Франкамп ("Зенит") EPA-EFE/Anatoly Maltsev
Описание
Серхио Родригес ("Милан") и Коннер Франкамп ("Зенит")
© EPA-EFE/Anatoly Maltsev

ТАСС, 19 ноября. Петербургский "Зенит" победил итальянский "Милан" со счетом 74:70 в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Джордан Микки, набравший 17 очков. У "Милана" больше всех очков на счету Серхио Родригеса (20).

"Зенит" одержал пятую победу подряд в Евролиге и занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав восемь побед и потерпев три поражения. "Милан" находится на третьей позиции с такими же показателями.

Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет 25 ноября в гостях против греческого "Панатинаикоса", "Милан" 26 ноября примет греческий "Олимпиакос".

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