"Зенит" одержал пятую победу подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 19 ноября. Петербургский "Зенит" победил итальянский "Милан" со счетом 74:70 в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Джордан Микки, набравший 17 очков. У "Милана" больше всех очков на счету Серхио Родригеса (20).

"Зенит" одержал пятую победу подряд в Евролиге и занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав восемь побед и потерпев три поражения. "Милан" находится на третьей позиции с такими же показателями.

Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет 25 ноября в гостях против греческого "Панатинаикоса", "Милан" 26 ноября примет греческий "Олимпиакос".