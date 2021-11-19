Российский фигурист Гуменник занял третье место на турнире в Польше

ТАСС, 19 ноября. Российский фигурист Петр Гуменник стал третьим на турнире серии "Челленджер" в Варшаве.

Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ набрал 242,91 балла (88,24+154,67). Выиграл соревнования японец Сота Ямамото (247,65; 91,75+155,90), второе место занял Даниэль Грассль из Италии (242,96; 81,74+161,22). Россияне Алексей Ерохов (212,54; 77,41+135,13) и Илья Яблоков (198,32; 76,41+121,91) расположились на восьмой и 15-й позициях соответственно.

Гуменнику 19 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Спортсмен завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России.