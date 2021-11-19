Фигурист Козловский выразил уважение канадским соперникам на Гран-при в Гренобле

ТАСС, 19 ноября. Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, выразил свое уважение соперникам по этапу серии Гран-при в Гренобле - канадской паре Ванессе Джеймс и Роберту Рэдфорду. Об этом он заявил на пресс-конференции после выступления с короткой программой на этапе.

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы, набрав 77,17 балла. Вторыми идут россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02), третьими - Джеймс и Рэдфорд.

"Хочу выразить свое уважение и признательность Ванессе и Эрику, как спортсменам, которые делают свою историю, и историю интересную. Она каталась за Францию и была чемпионкой Европы, Эрик - чемпион Олимпиады. И то, что они идут по этому пути - круто и интересно. Выражаю свое уважение людям, которые делают свою собственную историю".

Канадская пара была образована перед олимпийским сезоном, ранее Джеймс выступала с Морганом Сипре, с которым добилась титула чемпионки Европы, Рэдфорд - с Меган Дюамель. Спортсмены были двукратными чемпионами мира, бронзовыми призерами Игр в Пхёнчхане в личном турнире и победителями в командном.