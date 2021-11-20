Сезон в санном спорте стартует на олимпийской трассе в Китае

ТАСС, 20 ноября. Первый этап Кубка мира по санному спорту, который знаменует собой и начало сезона, стартует 20 ноября на олимпийской трассе в Китае. Как и в бобслее и скелетоне, по итогам девяти этапов сборная России сформирует состав на Олимпийские игры.
Первый этап Кубка мира состоится на трассе в Яньцине 20-21 ноября, где в феврале пройдет олимпийский турнир у саночников, бобслеистов и скелетонистов. Второй и третий этапы примет курорт "Роза Хутор" рядом с Сочи. Изначально Россия не планировала принимать у себя Кубок мира, однако была вынуждена прийти на помощь Международной федерации санного спорта после ее решения не проводить этапы в канадском Уистлере и американском Лэйк-Плэсиде из-за строгих ограничений, связанных с коронавирусом.
Еще два этапа 2021 года пройдут в немецком Альтенберге и австрийском Инсбруке. В первый день 2022 года Кубок мира возобновится этапом в немецком Винтерберге, также соревнования пройдут в латвийской Сигулде, немецком Оберхофе. Финиширует Кубок мира в швейцарском Санкт-Морице. Составы команд на Олимпийские игры и квоты в Пекин определятся по итогам кубковых соревнований. Максимальная квота на Олимпиаду - по три саночника у мужчин и женщин, а также два экипажа мужских двоек.
Беды Репилова
До старта Кубка мира организаторам этапа в Китае предстоит устранить неполадки на трассе, из-за которых один из спортсменов получил травму. Из-за недосмотра организаторов в начале ноября поляк Матеуш Сахович врезался в закрытые на трассе ворота, хотя в момент старта перед спортсменом горел зеленый фонарь, разрешающий спуск. Сахович получил перелом малой берцовой кости и вынужден был перенести операцию.
Россияне вынуждены были готовиться к первому этапу, находясь отдельно от остальных команд. Это было связано с положительным результатом теста на коронавирус Павла Репилова. Его отправили на недельный карантин. И если остальные команды начали тренироваться в Китае 7 ноября, то Репилов приступил к подготовке лишь 13 ноября.
12 ноября на изоляцию был помещен действующий чемпион мира Роман Репилов, старший брат Павла Репилова. В четверг он был вынужден отправиться на изоляцию снова, так как в среду сдал тест на ковид с положительным результатом, а в четверг утром - с отрицательным. Для допуска на соревнования нужно два отрицательных результата.
Определяющим в вопросе составления состава на Олимпиаду будет этап в Оберхофе 15-16 января - по его итогам будет установлена квота на Игры. Окончательный состав может быть объявлен после этапа в Санкт-Морице, который также будет иметь статус чемпионата Европы.