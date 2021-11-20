Сезон в санном спорте стартует на олимпийской трассе в Китае

ТАСС, 20 ноября. Первый этап Кубка мира по санному спорту, который знаменует собой и начало сезона, стартует 20 ноября на олимпийской трассе в Китае. Как и в бобслее и скелетоне, по итогам девяти этапов сборная России сформирует состав на Олимпийские игры.

Первый этап Кубка мира состоится на трассе в Яньцине 20-21 ноября, где в феврале пройдет олимпийский турнир у саночников, бобслеистов и скелетонистов. Второй и третий этапы примет курорт "Роза Хутор" рядом с Сочи. Изначально Россия не планировала принимать у себя Кубок мира, однако была вынуждена прийти на помощь Международной федерации санного спорта после ее решения не проводить этапы в канадском Уистлере и американском Лэйк-Плэсиде из-за строгих ограничений, связанных с коронавирусом.

Еще два этапа 2021 года пройдут в немецком Альтенберге и австрийском Инсбруке. В первый день 2022 года Кубок мира возобновится этапом в немецком Винтерберге, также соревнования пройдут в латвийской Сигулде, немецком Оберхофе. Финиширует Кубок мира в швейцарском Санкт-Морице. Составы команд на Олимпийские игры и квоты в Пекин определятся по итогам кубковых соревнований. Максимальная квота на Олимпиаду - по три саночника у мужчин и женщин, а также два экипажа мужских двоек.

Беды Репилова

До старта Кубка мира организаторам этапа в Китае предстоит устранить неполадки на трассе, из-за которых один из спортсменов получил травму. Из-за недосмотра организаторов в начале ноября поляк Матеуш Сахович врезался в закрытые на трассе ворота, хотя в момент старта перед спортсменом горел зеленый фонарь, разрешающий спуск. Сахович получил перелом малой берцовой кости и вынужден был перенести операцию.