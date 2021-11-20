Нервная премьера Щербаковой и спорные оценки в танцах. В Гренобле стартовал этап Гран-при

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Предпоследний этап серии Гран-при по фигурному катанию стартовал в пятницу во французском Гренобле. В женском одиночном катании лидирует чемпионка мира Анна Щербакова, в парном катании - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин идут на третьем месте, среди мужчин лучшим из россиян стал Дмитрий Алиев, который занимает перед произвольной программой пятое место.
Для Щербаковой турнир во Франции стал волнительным, поскольку спортсменка представила на нем свою новую короткую программу. Решение о смене музыки и образа было принято после выступления спортсменки на предыдущем Гран-при в Турине. В Гренобле Щербакова каталась под музыку Dangerous Affairs и Total view Инона Зура. За короткую программу в Турине Щербакова получила 71,73 балла, сенсационно уступив тогда бельгийке Луне Хендрикс, а в Гренобле подопечная Этери Тутберидзе стала первой с 77,94 баллами.
После проката Щербакова призналась, что немного нервничала из-за новой программы, в прокате было много мелких ошибок, поскольку времени на шлифовку не хватило. "Надеюсь, на следующих соревнованиях будет лучше, сегодня я просто старалась не ошибаться", - рассказала Щербакова.
Для чемпионки Европы Алены Косторной короткая программа стала испытанием на послушание - в стартовом протоколе фигуристки значился тройной аксель, который в случае удачного исполнения мог бы серьезно прибавить ей баллов, однако в ходе проката спортсменка выполнила только двойной аксель, после чего пояснила, что это было решением тренера Этери Тутберидзе. "В последний момент перед выходом на старт подъехала к Этери Георгиевне, и мне сказали прыгать двойной (аксель). Я подумала, может пойти в тройной? Но когда я поехала, поняла, что не буду спорить с мнением тренера", - рассказала фигуристка.
Косторная подчеркнула, что выжала из своего контента максимум того, что могла, и это ее радует. Программу она менять не собирается, а вот прыжки в ней - совершенно точно. При этом стоит напомнить, что вот уже два года лучший результат за короткую программу (85,45) принадлежит именно Косторной. А в Гренобле Косторная получила за свой прокат 76,44 балла.
Третье место занимает Ксения Синицина, ученица школы Светланы Пановой (69,89 балла). Спортсменка, дебютировавшая в серии на пятом месте в Лас-Вегасе, пока не планирует делать четверных прыжков в произвольной программе, но отметила, что в Гренобле ее катание было лучше, чем на первом этапе.
Савченко как общий ориентир
В турнире спортивных пар с 77,17 баллами лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые тренируются под руководством Тамары Москвиной. Второй идет российская пара дебютантов серии Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02 балла), третьими - Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду (71,84).
После выступления Бойкова и Козловский в общении с журналистами много внимания уделили "Лебединому озеру", поскольку музыка Чайковского у них в крови как у людей, рожденных в культурной столице Санкт-Петербурге, а также порассуждали о предстоящей Олимпиаде. Спортсмены верят в свою олимпийскую историю и признались, что равняются на пример Алены Савченко, выигравшей Игры в 34 года, а также на олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Не обошли своей учтивостью спортсмены и соперников по гренобльскому льду Ванессу Джеймс и Роберта Рэдфорда, которые ранее добивались успеха с другими партнерами, но решили снова штурмовать олимпийский пьедестал в Пекине.
Артемьева и Назарычев расценивают свои шансы на финал Гран-при как "хорошие", тем более что третье место на первом этапе серии в карьере в Турине для вчерашних юниоров действительно достойный результат. Во Франции фигуристы выступают с пониманием, что у них есть максимум проката.
В соревнованиях мужчин лучшим из россиян стал Дмитрий Алиев, набравший за короткую программу 85,05 балла и занявший пятое место. На первой позиции располагается японец Юма Кагияма (100,64), вторым идет латвиец Денис Васильев (89,76), третьим - американец Джейсон Браун (89,39). Россиянин Артур Даниелян (76,81) занимает восьмое место, Андрей Мозалев (68,77) - девятое.
Степанова и Букин снова третьи
Танцы на льду в Гренобле снова, как и две недели назад в Турине, удивили оценками россиян Александры Степановой и Ивана Букина. Действующие чемпионы России, казалось бы, заметно прогрессировали после турнира в Италии, где они заняли третье место. На этот раз россияне получили оценки еще ниже, чем на прошлом старте.
Степанова и Букин идут третьими после ритм-танца, набрав 79,89 балла. Лидируют четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (89,08), канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье - вторые (81,35). Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин находятся на шестой позиции (68,45).
После выступления спортсмены, обычно достаточно сдержанные на комментарии в адрес судейства, признались, что ситуации они не поняли. "Мы пока что сами не знаем, почему так - по ощущениям мы достаточно сильно прибавили, и чувствовали себя сегодня абсолютно иначе, - рассказала Степанова. - Будем разбираться. Завтра еще произвольный танец, и, надеюсь, мы еще сможем насладиться завтрашним днем".
Насладиться будет чем - на этапе в Гренобле спортсмены во второй раз покажут, пожалуй, одну из самых лучших своих программ - "Ромео и Джульетту", которая уже успела получить самые высокие оценки специалистов.