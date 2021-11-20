Нервная премьера Щербаковой и спорные оценки в танцах. В Гренобле стартовал этап Гран-при

Для Щербаковой турнир во Франции стал волнительным, поскольку спортсменка представила на нем свою новую короткую программу. Решение о смене музыки и образа было принято после выступления спортсменки на предыдущем Гран-при в Турине. В Гренобле Щербакова каталась под музыку Dangerous Affairs и Total view Инона Зура. За короткую программу в Турине Щербакова получила 71,73 балла, сенсационно уступив тогда бельгийке Луне Хендрикс, а в Гренобле подопечная Этери Тутберидзе стала первой с 77,94 баллами.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Предпоследний этап серии Гран-при по фигурному катанию стартовал в пятницу во французском Гренобле. В женском одиночном катании лидирует чемпионка мира Анна Щербакова, в парном катании - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин идут на третьем месте, среди мужчин лучшим из россиян стал Дмитрий Алиев, который занимает перед произвольной программой пятое место.

После проката Щербакова призналась, что немного нервничала из-за новой программы, в прокате было много мелких ошибок, поскольку времени на шлифовку не хватило. "Надеюсь, на следующих соревнованиях будет лучше, сегодня я просто старалась не ошибаться", - рассказала Щербакова.

Для чемпионки Европы Алены Косторной короткая программа стала испытанием на послушание - в стартовом протоколе фигуристки значился тройной аксель, который в случае удачного исполнения мог бы серьезно прибавить ей баллов, однако в ходе проката спортсменка выполнила только двойной аксель, после чего пояснила, что это было решением тренера Этери Тутберидзе. "В последний момент перед выходом на старт подъехала к Этери Георгиевне, и мне сказали прыгать двойной (аксель). Я подумала, может пойти в тройной? Но когда я поехала, поняла, что не буду спорить с мнением тренера", - рассказала фигуристка.

Косторная подчеркнула, что выжала из своего контента максимум того, что могла, и это ее радует. Программу она менять не собирается, а вот прыжки в ней - совершенно точно. При этом стоит напомнить, что вот уже два года лучший результат за короткую программу (85,45) принадлежит именно Косторной. А в Гренобле Косторная получила за свой прокат 76,44 балла.

Третье место занимает Ксения Синицина, ученица школы Светланы Пановой (69,89 балла). Спортсменка, дебютировавшая в серии на пятом месте в Лас-Вегасе, пока не планирует делать четверных прыжков в произвольной программе, но отметила, что в Гренобле ее катание было лучше, чем на первом этапе.

Савченко как общий ориентир

В турнире спортивных пар с 77,17 баллами лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые тренируются под руководством Тамары Москвиной. Второй идет российская пара дебютантов серии Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02 балла), третьими - Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду (71,84).

После выступления Бойкова и Козловский в общении с журналистами много внимания уделили "Лебединому озеру", поскольку музыка Чайковского у них в крови как у людей, рожденных в культурной столице Санкт-Петербурге, а также порассуждали о предстоящей Олимпиаде. Спортсмены верят в свою олимпийскую историю и признались, что равняются на пример Алены Савченко, выигравшей Игры в 34 года, а также на олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Не обошли своей учтивостью спортсмены и соперников по гренобльскому льду Ванессу Джеймс и Роберта Рэдфорда, которые ранее добивались успеха с другими партнерами, но решили снова штурмовать олимпийский пьедестал в Пекине.