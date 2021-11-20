Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" в матче Евролиги

ТАСС, 20 ноября. Московский ЦСКА со счетом 80:74 на выезде обыграл испанскую "Басконию" в матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Басконии" Уэйд Болдуин (18 очков). В составе армейцев больше всех очков набрали Йоханнес Фойгтманн и Уильям Клайберн (по 16).

ЦСКА одержал шесть побед и потерпел пять поражений. Армейцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице. "Баскония" потерпела седьмое поражение и располагается на 13-й строчке. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре ЦСКА 25 ноября примет германскую "Баварию". "Баскония" в тот же день на своей площадке сыграет с мадридским "Реалом".