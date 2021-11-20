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Футбол в Германии

"Бавария" потерпела второе поражение в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенский клуб со счетом 1:2 уступил "Аугсбургу"
Даниэль Калиджури ("Аугсбург") и Джамал Мусиала ("Бавария") EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Даниэль Калиджури ("Аугсбург") и Джамал Мусиала ("Бавария")
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 20 ноября. Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:2 на выезде проиграла "Аугсбургу" в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мадс Педерсен (23-я минута) и Андре Хан (36). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (38).

Польский форвард "Баварии" забил 14-й мяч и является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Германии. Мюнхенский клуб прервал серию из четырех побед подряд в чемпионате и потерпел второе поражение в сезоне.

"Бавария" с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, "Аугсбург" набрал 12 очков и поднялся на 15-е место. В следующем туре "Бавария" 27 ноября примет "Арминию", "Аугсбург" в тот же день на выезде сыграет с "Гертой".

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