25 дней спустя. Черевченко вернулся на пост главного тренера футбольного клуба "Химки"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" 19 ноября объявил о возвращении на пост главного тренера Игоря Черевченко. Специалист вернулся в подмосковную команду вместе со своим штабом спустя 25 дней после расторжения контракта.

На эту тему "Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды

"Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера "Химок". Сегодня я со своим штабом уже провел тренировку на "Родине", настрой команды мне понравился. Осталось четыре матча до зимнего перерыва, нужно брать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице", - сказал Черевченко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. Черевченко покинул свой пост 25 октября. Ранее депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил ТАСС, что клуб объявит имя нового главного тренера 19 ноября. При этом он отметил, что есть список кандидатов, но рассматривается вариант с российским специалистом. На время ухода Черевченко исполняющим обязанности главного тренера был Игорь Ющенко, также команду помогал готовить спортивный директор Дмитрий Ульянов. Без Черевченко "Химки" провели четыре матча. Подмосковная команда победила в серии пенальти калининградскую "Балтику" (0:0, 5:4) в матче группового этапа Бетсити - Кубка России, но не смогла пройти в 1/8 финала турнира. В играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) и проиграли самарским "Крыльям Советов" (0:3), которым уступили (0:4) и в товарищеской встрече. Подмосковный клуб потерял одну позицию в турнирной таблице РПЛ. До ухода Черевченко "Химки" с 11 очками в 12 играх занимали 14-е место в таблице. После 14 туров подмосковная команда располагается на предпоследнем, 15-м месте с 12 очками. В следующем туре подопечные Черевченко 21 ноября на выезде сыграют с ЦСКА. Команда позитивно приняла возвращение Бывший главный тренер "Химок" Александр Григорян считает, что возвращение Черевченко пойдет на пользу команде. "Испытываю только положительные эмоции от его возвращения, потому что мне была неприятна ситуация, при которой он покинул "Химки", - сказал Григорян ТАСС. - Если он вернулся, то это пойдет "Химкам" только на пользу. Эта передышка пойдет на пользу и Игорю Геннадьевичу. Как тренер он много лет находился в достаточно непростых условиях и добивался хороших результатов".

На эту тему Футболист "Химок" Глушаков рассказал, что позитивно принял возвращение Черевченко

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков отметил, что в команде в рабочем режиме приняли возвращение Черевченко. "В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра, - сказал Глушаков ТАСС. - Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами". "Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело - команда и футболисты", - добавил Глушаков. Бывший главный тренер "Химок" Александр Тарханов считает, что клуб не смог найти подходящей кандидатуры, из-за чего вернул Черевченко. "В прошлом году он тоже принял команду в такой сложной ситуации, но вытащил ее, - сказал Тарханов ТАСС. - В этом году что-то не пошло, может, после месячного отдыха возобновит работу, начнет получаться. Черевченко отдохнул, посмотрел со стороны на свою команду, знает, как ее вытащить из ямы. Я думаю, что и Черевченко, и "Химкам" пойдет это на пользу. Думаю, что они вернулись к Черевченко, потому что он знает игроков; если новый тренер придет, то нужны знакомства с футболистами, времени для этого нет". Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального первенства, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал". Неудачное возвращение Кержакова в Санкт-Петербург В пятницу стартовал 15-й тур РПЛ, в первом матче петербургский "Зенит" на своем поле разгромил "Нижний Новгород" со счетом 5:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Малком (24-я минута), Артем Дзюба (34, 45+2, 59) и Дмитрий Чистяков (87). У проигравших отличился Алексей Козлов (39). На 44-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Нижнего Новгорода" Петрус Бумаль.

После игры главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков заявил, что удаление осложнило игру команды. "Так сложилось сегодня, из-за невынужденных ошибок, из-за нарушения футбольной дисциплины мы пропустили второй гол, - сказал Кержаков журналистам. - Остались вдесятером, пропустили не помню какой гол, когда стандартное положение было разыграно странным образом. За самоотдачу, за попытку играть в футбол хотелось бы поблагодарить ребят. Наверное, если бы нас было равное количество, "Зениту" было бы сложнее". Кержаков провел 13 сезонов в составе петербургского клуба, он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, забив 163 гола (лучший результат в истории "Зенита"). "Огромное спасибо болельщикам за теплый прием, я в принципе такого ожидал, исходя из сообщений в соцсетях, по тому, как подогревался интерес к игре. Что касается матча, мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу "Зенита", примерно представляли, как они будут играть, учитывая матч в Лиге чемпионов. Но еще раз повторюсь, что удаление немного усложнило нам жизнь, немного расслабило "Зенит", - добавил Кержаков. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что команда показала хорошую игру в первом тайме. "Во втором тайме игра была рваная, - сказал Семак на онлайн-конференции. - Что касается атакующих действий, создали много голевых моментов, забили достаточно много. Хороший матч, поздравляю болельщиков с победой. Отдохнем и будем готовиться к следующей игре". "Счет показывает, что "Нижний Новгород" полностью провалил игру с "Зенитом", - сказал ТАСС генеральный директор волжского клуба Равиль Измайлов. - "Зенит" на две головы выше, чем мы, по всем показателям. Соперник был намного сильнее, но наши ребята бились, по самоотдаче нет вопросов". "Зенит" набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, "Нижний Новгород" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ и с 14 очками располагается на 13-м месте. В следующем туре "Зенит" 28 ноября на выезде встретится с московским ЦСКА, 23 ноября команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против шведского "Мальмё" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Нижний Новгород" в 16-м туре РПЛ 28 ноября примет самарские "Крылья Советов". Программа 15-го тура РПЛ продолжится в субботу тремя матчами, в этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Урал", "Локомотив" - "Ахмат" и "Краснодар" - "Спартак". Тур завершится в воскресенье - в этот день пройдут встречи "Ростов" - "Уфа", ЦСКА - "Химки", "Динамо" - "Арсенал" и "Сочи" - "Рубин".