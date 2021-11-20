{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли турнир в Польше в соревновании пар

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 228,49 балла
Владимир Морозов и Евгения Тарасова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владимир Морозов и Евгения Тарасова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, выиграли турнир серии "Челленджер" в Варшаве.

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 228,49 балла. Второе место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (196,85), третье - россияне Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (192,94). Алина Пепелева и Роман Плешков, также представляющие Россию, стали четвертыми (190,93).

Тарасовой 26 лет, Морозову - 28. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
25 дней спустя. Черевченко вернулся на пост главного тренера футбольного клуба "Химки"
25 октября специалист расторг соглашение с подмосковной командой
25 дней спустя.
Читать полностью