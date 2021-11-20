НБА дисквалифицировала игрока "Нью-Орлеана" Лозаду на 25 матчей за допинг

ТАСС, 20 ноября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала бразильского форварда "Нью-Орлеана" Диди Лозаду на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В допинг-пробе 22-летнего бразильца обнаружили следы дростанолона. Сам баскетболист заявил, что запрещенные вещества могли попасть в его организм, когда он в межсезонье принимал витамины по совету диетолога.

"Поскольку у нее есть опыт работы с профессиональными спортсменами, я бы никогда не подумал, что какое-либо из этих веществ запрещено, - приводит слова Лозады портал ESPN. - Узнав о положительном результате теста, я сразу же связался с лигой и профсоюзом игроков, чтобы помочь разобраться в том, что произошло. Я бы никогда сознательно не нарушил правила НБА, глубоко сожалею о произошедшем и приношу свою извинения одноклубникам, команде и всем ее поклонникам".

Лозада проводит второй сезон в НБА, в 2019 году он был выбран на драфте под общим 35-м номером "Атлантой". Всего в составе "Нью-Орлеана" бразилец провел пять матчей.