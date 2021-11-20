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НБА

Дабл-дабл Тейтума помог "Бостону" обыграть "Лейкерс" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 130:108
Джейсон Тейтум AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Джейсон Тейтум
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 20 ноября. "Бостон" дома со счетом 130:108 обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (37 очков + 11 подборов). В составе "Лейкерс" 31 очко набрал Энтони Дэвис, его одноклубник Леброн Джеймс, пропустивший восемь последних матчей команды из-за повреждения, вернулся на площадку и отметился 23 набранными очками.

"Бостон" занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, одержав восемь побед в 16 матчах, следующую встречу команда проведет 21 ноября дома против "Оклахомы". "Лейкерс" идут девятыми на Западе, в активе клуба из Лос-Анджелеса восемь выигранных матчей из 17, 22 ноября он приедет в гости к "Детройту".

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