Дабл-дабл Тейтума помог "Бостону" обыграть "Лейкерс" в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (37 очков + 11 подборов). В составе "Лейкерс" 31 очко набрал Энтони Дэвис, его одноклубник Леброн Джеймс, пропустивший восемь последних матчей команды из-за повреждения, вернулся на площадку и отметился 23 набранными очками.

"Бостон" занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, одержав восемь побед в 16 матчах, следующую встречу команда проведет 21 ноября дома против "Оклахомы". "Лейкерс" идут девятыми на Западе, в активе клуба из Лос-Анджелеса восемь выигранных матчей из 17, 22 ноября он приедет в гости к "Детройту".