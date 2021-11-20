Самедов: в матче чемпионата России по футболу "Краснодар" - "Спартак" нет фаворита

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" и московский "Спартак" не имеют друг перед другом преимущества перед матчем 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Самедов.

Матч пройдет в субботу в Краснодаре, игра начнется в 19:00 мск. В составе "Спартака" из-за травмы не сыграет полузащитник Роман Зобнин, также из-за красной карточки, полученной в матче предыдущего тура с "Локомотивом", встречу пропустит полузащитник Руслан Литвинов.

"Встречаются две атакующие команды, у которых не все в порядке в обороне, вообще есть проблемы, но в любом случае и те и те захотят поправить турнирное положение, - сказал Самедов. - Не знаю, стоит ли ждать много голов, потому что по-разному может пойти игра. Ни у одной из команд нет преимущества, достаточно равные команды. Я не думаю, что для "Спартака" будет проблемой отсутствие нескольких игроков, я думаю, что есть футболисты, которые смогут их заменить".

"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. Красно-белые с 19 очками располагаются на девятой строчке.