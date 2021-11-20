Кировск может стать базой подготовки российской сборной по горнолыжному спорту

КИРОВСК /Мурманская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Кировск в Мурманской области может стать одним из центров подготовки российской сборной по горнолыжному спорту. Об этом в субботу сообщил министр спорта России Олег Матыцин во время встречи с активом в Кировской спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

На базе школы прошла встреча Матыцина, губернатора Андрея Чибиса и главы Российской федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова с тренерами, директорами спортивных школ отделений горнолыжного спорта.

"В Кировске исторически сложилась уникальная спортивная горнолыжная школа. И сейчас условие - сделать ее основной или единственной - не думаю, что делать точно единственной - нет. Но рассматривать как одну из баз подготовки - здесь другого ответа как "да" не может быть. [Какой] смысл было государству, области и бизнесу сюда инвестировать, чтобы потом это не использовать и для проведения соревнований, потому что соревнования дополнительный импульс дают развитию вида спорта", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о том, можно ли сделать Кировск одним из центров подготовки российской сборной.

Глава федерации Мельников отметил, что возглавляемая им организация рассматривает Кировск как центр подготовки спортсменов.

"В планах федерации есть четка позиция - мы рассматриваем Кировск как центр подготовки, особенно первого снега. Нам удалось здесь с 10 ноября подготовить склон, что в принципе абсолютно рано. Если раньше сезон начинали с 1 декабря, то мы сейчас с первой декады ноября открыли сезон здесь, в городе Кировск. Мы получили дополнительную возможность для организации тренировок. У нас есть весенний цикл соревнований детских, это как раз те самые ребята, которые в свое время здесь катались, будут готовиться и надеемся, что будут в сборной команде", - добавил Мельников.

По мнению Матыцина, на данный момент в Кировске созданы практически все условия для проведения тренировочного процесса. "Сборные команды здесь и сейчас готовятся. Для того, чтобы сделать более регулярной эту работу, мы обсуждали вопрос и с федерацией горнолыжного спорта, и с Федерацией лыжных гонок России. Здесь должен быть календарь, должны быть тренеры. Условия необходимые уже фактически есть. Мы сегодня говорили о развитии лыжного стадиона, сделать это фактически круглогодично, чтобы он функционировал и летом тоже проводилась подготовка. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы эту задачу совместно с правительством области решим. Все остальные условия есть", - сказал Матыцин.

Как отметил губернатор Чибис, Кировск может стать ключевым центром подготовки горнолыжников. "У нас есть задумка: тот интернат, который был здесь в советские годы, его реконструировать, сделать современным, чтобы сюда могли приезжать детишки со всех уголков и нашей области, и нашей страны, жить, учиться, тренироваться, чтобы Кировск вновь стал кузницей олимпийских чемпионов, как это было в свое время. Уверен, что эта задача выполнима вместе с Министерством спорта РФ", - сказал Чибис.