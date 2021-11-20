Баскетболист УНИКСА Браун стал самым ценным игроком тура в Евролиге

ТАСС, 20 ноября. Американский защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун признан лучшим игроком 11-го тура Евролиги по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу УНИКС со счетом 85:71 дома переиграл германскую "Альбу". Браун набрал 21 очко, защитник реализовал семь из 11 бросков со средней дистанции, два из четырех трехочковых бросков, также он совершил пять подборов, два перехвата и отдал девять результативных передач. Браун впервые в карьере признан самым ценным игроком тура Евролиги, он стал пятым игроком УНИКСА с таким достижением после Владимира Веремеенко, Д'Ора Фишера, Кита Лэнгфорда, и Латавиуса Уильямса.