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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист УНИКСА Браун стал самым ценным игроком тура в Евролиге

В пятницу казанская команда со счетом 85:71 переиграла германскую "Альбу"

ТАСС, 20 ноября. Американский защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун признан лучшим игроком 11-го тура Евролиги по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу УНИКС со счетом 85:71 дома переиграл германскую "Альбу". Браун набрал 21 очко, защитник реализовал семь из 11 бросков со средней дистанции, два из четырех трехочковых бросков, также он совершил пять подборов, два перехвата и отдал девять результативных передач. Браун впервые в карьере признан самым ценным игроком тура Евролиги, он стал пятым игроком УНИКСА с таким достижением после Владимира Веремеенко, Д'Ора Фишера, Кита Лэнгфорда, и Латавиуса Уильямса.

' Лоренцо Браун'

После 11 матчей УНИКС с шестью победами находится на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги. В следующем туре казанский клуб на выезде сыграет против сербской "Црвены Звезды" 26 ноября.

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