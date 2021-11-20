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Хоккей в России

Пять шайб Мичкова помогли "СКА-1946" разгромить петербургское "Динамо" в матче МХЛ

Одну из шайб хоккеист забросил в стиле "лакросс"

ТАСС, 20 ноября. Нападающий петербургского клуба "СКА-1946" Матвей Мичков забросил пять шайб в матче регулярного чемпионата Париматч - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против петербургского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 10:2 в пользу "СКА-1946".

Одну из шайб форвард забросил в стиле "лакросс". Гол в таком исполнении также называют именем финского нападающего Микаэля Гранлунда, который подобным образом забросил шайбу в ворота сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира 2011 года (3:0).

Мичков уже отличался подобным образом - в матче Кубка Карьяла против команды Швеции (2:4) 13 ноября. На том турнире он стал самым молодым дебютантом национальной команды и самым молодым автором шайбы.

Мичкову 16 лет, он является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 2 сентября в матче с "Северсталью". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

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Хоккей в России
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