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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: Большунов может пропустить первый в сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам

Соревнования пройдут в финской Руке с 26 по 28 ноября
Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов еще не решил, будет ли выступать на первом в сезоне этапе Кубка мира, который пройдет в финской Руке. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

В субботу Большунов впервые с августа принял участие в соревнованиях. В прошлом месяце спортсмен перенес операцию, которая потребовалась после ошибки при лечении зуба.

"Еще не факт, - ответил Бородавко на вопрос о выступлении Большунова в Руке. - Все будет зависеть от его состояния. Возможно, окончательное решение он примет завтра после гонки. Он должен решить, каким путем набирать форму: через старты или продолжить тренировочную программу без них".

В первой после операции гонке - на 15 км классическим стилем - Большунов занял пятое место. Соревнования, которые для сборной России являются отборочными, проходят в финском Муонио.

Большунов является действующим победителем Кубка мира. Первый в новом сезоне этап пройдет с 26 по 28 ноября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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