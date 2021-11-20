Гончаренко: фигуристка Щербакова в очередной раз продемонстрировала свой характер

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российская фигуристка Анна Щербакова показала свой характер, сумев собраться после неудачно выполненного элемента в произвольной программе на этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В субботу Щербакова одержала победу на этапе в Гренобле и вышла в финал серии Гран-при. Россиянка Алена Косторная заняла второе место, третьей стала японка Вакаба Хигути. Российская фигуристка Ксения Синицына расположилась на четвертой позиции.

"Пока девочки набирают форму - Аня [Щербакова] после травмы, Алена [Косторная] приходит в себя после переходов. Алена выглядела гораздо лучше, чем на предыдущем этапе, по выразительности и подаче, хорошо откатала короткую [программу]. Да, в произвольной упала, но это тройной аксель. Все остальное было выполнено прекрасно, на большой скорости, это старты для обкатки программ, девочки прибавляют", - сказала Гончаренко.

Специалист отметила, что падение Щербаковой при заходе на четверной прыжок было случайным и не сказалось на впечатлении от произвольной программы. "Возможно, что-то попало под конек - это бывает. Аня в очередной раз показала свой характер. Несмотря на такой курьез, дальше был чистый четверной флип и первое место".

Тренер отметила удачный дебют во взрослой серии Гран-при Ксении Синицыной. "В сравнении с японской фигуристкой, занявшей третье место, у Ксении не было тройного акселя, японка показала более уверенный прокат. Но Ксюша - умница, чисто откатала, хорошо держалась, но были мелкие недочеты, отметили недокруты. Для дебюта прокат очень хороший: без грубых ошибок она откатала и короткую, и произвольную", - сказала Гончаренко.

"У этой спортсменки (Ксении Синицыной - прим. ТАСС) все впереди, - добавила собеседница агентства. - Ведь это первый шаг, он очень хороший. Мы привыкли, что девочки нас балуют, это сложный путь, надо доказывать, зарабатывать рейтинг, учить элементы ультра-си (тройной аксель и четверные прыжки - прим. ТАСС)".