Российские каратисты Оганнисян и Чернышева стали бронзовыми призерами чемпионата мира

ТАСС, 20 ноября. Каратисты из России Юрик Оганнисян и Анна Чернышева стали обладателями бронзовых медалей чемпионата мира в дисциплине "кумите". Соревнования проходят в Дубае (ОАЭ).

Оганнисян стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, победив в схватке француза Энцо Бертона со счетом 2:0. Чернышева выступала в весовой категории до 55 кг, в поединке за бронзу она одолела представительницу Узбекистана Севинч Рахимову со счетом 1:0.

Чернышевой 20 лет, завоеванная медаль стала для нее первой на чемпионате мира. Также на ее счету золото чемпионата Европы 2021 года в дисциплине "кумите".

Чернышева должна была стать единственной представительницей России на Олимпийских играх в карате. Она была отправлена на карантин 3 августа сразу после прилета в Токио, где после тестирования у нее был обнаружен коронавирус. Спортсменка вынуждена была находиться в специальной гостинице в Олимпийской деревне, куда организаторы помещали гостей Игр, у которых по прилете обнаружился коронавирус. 12 августа Чернышева вернулась в Россию.

Оганнисяну 18 лет, он впервые завоевал медаль чемпионата мира. В активе спортсмена также бронза чемпионата Европы 2021 года в дисциплине "кумите".

Чемпионат мира по карате проводится с 1970 года, женские соревнования - с 1980-го. В программу соревнований входят две дисциплины - "кумите" и "ката". Турнир проводится раз в два года. На минувших Олимпийских играх в Токио карате было впервые представлено на соревнованиях.