Плутник: "Локомотив" подаст протест в РФС по поводу судейства в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" подаст апелляцию в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) на судейские решения в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом". Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

Встреча завершилась победой "Ахмата" со счетом 2:1. На 36-й минуте главный арбитр Сергей Иванов показал красную карточку защитнику железнодорожников Мурило за лишение явной возможности забить гол. "Ахмат" открыл счет после штрафного, который исполнил Даниил Уткин.

"Судейство безобразное, будем продавать протест. Судейство такое, что даже нечего вам сказать", - заявил Плутник.

"Локомотив" набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче железнодорожники на выезде сыграют с тульским "Арсеналом" 29 ноября.