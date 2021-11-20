"Спартак" победил "Йокерит" в матче КХЛ, отыграв разницу в две шайбы

ТАСС, 20 ноября. Московский "Спартак" со счетом 4:2 обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Авцин (40-я минута), Якуб Ержабек (44), Иван Дроздов (57) и Василий Пономарев (59). У проигравших отличились Брайан О'Нилл (5) и Марко Анттила (12).

"Спартак" одержал вторую волевую победу подряд. В четверг красно-белые обыграли "Барыс" из Нур-Султана со счетом 5:2, также уступая по ходу встречи с разницей в две шайбы.

"Спартак" набрал 34 очка после 31 матча и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" с 42 очками после 30 матчей возглавляет таблицу. В следующем матче "Спартак" и "Йокерит" снова сыграют друг с другом. Встреча пройдет 22 ноября в Москве.