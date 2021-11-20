Завершилось строительство седьмого стадиона чемпионата мира по футболу в Катаре

ТАСС, 20 ноября. Строительство седьмого стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, завершилось в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира.

Стадион получил название "974". Оно отражает количество транспортных контейнеров, использованных при строительстве, а также является международным телефонным кодом Катара. Стадион вмещает 40 тыс. зрителей, на нем пройдут семь матчей чемпионата мира.

Первый матч стадион примет 30 ноября, в рамках Кубка арабских наций сыграют сборные ОАЭ и Сирии.

"Мы очень гордимся тем, что объявляем о завершении строительства стадиона "974". Это еще одна веха на пути к 2022 году, поскольку мы приближаемся к проведению чемпионата мира по футболу ФИФА. Мы считаем, что это инновационное место изменит правила игры для будущих организаторов мегасобытий. Это еще один пример того мощного наследия, которое оставит наш чемпионат мира по футболу", - сказал генеральный секретарь верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира Хасан аль-Тавади.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.