Лямся: обилие удалений повлияло на атаку "Салавата" в матче с "Динамо"

"Салават Юлаев" уступил "Динамо" со счетом 1:3, гости набрали 10 минут штрафа.

"Противостоял сильный соперник, здорово играющий в атаке и защите. Не получилось сыграть в наш сильный хоккей, недостаточно хорошо провели единоборства, - сказал Лямся. - Одна из глобальных причин, почему нападение было таким мягким, это 10 минут штрафа. Вторая тройка нападения выбывала подолгу из игры, и это ломало нападение".

Финн прокомментировал игру только пришедшего в команду в результате обмена с "Витязем" защитника Виктора Антипова. "Это хороший игрок с хорошим хоккейным IQ. Уверен, что он станет важной частью команды. У него была одна тренировка, но это не станет проблемой, чтобы влиться в коллектив", - отметил тренер.

Лямся рассказал об игре защитника Шакира Мухамадуллина, сыгравшего на прошлой неделе на Кубке Карьяла. "Вызов в сборную такого молодого игрока придает ему уверенность. В сборной ты улучшаешь свой уровень, который и будет повышаться с каждым разом. Если говорить о его играх за клуб, у него бывают взлеты и падения, но он развивается", - подчеркнул тренер.