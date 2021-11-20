В Катаре высказались о вакцинации от COVID-19 за год до старта чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будут учитывать эпидемиологическую обстановку в мире, подходя к вопросу о списке одобренных вакцин для посещения страны. Об этом во время круглого стола в Zoom заявил генеральный директор оргкомитета чемпионата мира в Катаре Нассер Аль-Хатер.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В субботу Аль-Хатер объявил, что строительство всех арен, которые примут матчи турнира, завершено.

"Сложно предсказывать, какой ситуация будет через год. Большинство вакцин приняты в Катаре. Мы находимся на связи со Всемирной организацией здравоохранения. Думаю, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в 2022 году перед чемпионатом мира", - сказал Аль-Хатер, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие вакцины планируется одобрить для посещения болельщиками чемпионата мира - 2022.

На данный момент в число вакцин, одобренных катарским Минздравом, входят препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В октябре в перечень условно утвержденных вакцин были добавлены российский "Спутник V" и препарат китайской компании Sinovac. Статус условно утвержденной вакцины подразумевает, что лица, получившие две дозы такого препарата, а затем, спустя не менее 14 дней, одну дозу вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech или американского препарата Moderna, будут считаться полностью вакцинированными. Помимо этого, вакцинированным двумя условно утвержденными препаратами перед поездкой в Катар необходимо будет сдать серологический тест (анализ крови для выявления в ней антител к коронавирусу), сделать это нужно не ранее 14 дней после получения второй дозы.

В финальной части чемпионата мира сыграют 32 сборные. На данный момент путевки для участия в турнире в Катаре завоевали команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.