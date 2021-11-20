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Российские шахматистки в седьмой раз выиграли командный чемпионат Европы

Россиянки обыграли команду Украины, обеспечив себе победу за тур до конца чемпионата
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Женская сборная России по шахматам обыграла команду Украины в матче восьмого тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиянок. Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла Юлию Осьмак, Алина Кашлинская - Инну Гапоненко. Вничью завершились партии между Александрой Горячкиной и Анной Музычук, а также Полиной Шуваловой и Наталией Буксой. Сборная России выиграла восьмой матч подряд, обеспечив себе победу за тур до окончания чемпионата.

В мужских соревнованиях шахматисты из России проиграли французам со счетом 1,5:2,5. Андрей Есипенко черными фигурами уступил Максиму Лагарду. Вничью завершились партии между Кириллом Алексеенко и Этьеном Бакро, Даниилом Дубовым и Максимом Вашье-Лагравом, Александром Грищуком и Алирезой Фируджей.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем, ранее они побеждали в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. Также на их счету одно серебро (2013) и две бронзы (2003, 2005).

Теги
Шахматные турниры
Шахматные турниры
Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы
Сборную России на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская
Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы
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