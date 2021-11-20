В "Спартаке" прокомментировали информацию о встрече Федуна с тренером Ваноли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун на данный момент находится в Москве, а не в Италии. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Федун в пятницу в Италии обедал с тренером Паоло Ваноли. Специалиста называют преемником нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

"Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что он находится в Москве", - сказал Зеленов.

"Спартак" проиграл в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодару" на выезде со счетом 1:2.