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Футбол в России

В "Спартаке" прокомментировали информацию о встрече Федуна с тренером Ваноли

Как сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, владелец клуба находится в Москве, а не в Италии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун на данный момент находится в Москве, а не в Италии. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Федун в пятницу в Италии обедал с тренером Паоло Ваноли. Специалиста называют преемником нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

"Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что он находится в Москве", - сказал Зеленов.

"Спартак" проиграл в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодару" на выезде со счетом 1:2.

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