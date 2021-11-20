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Шахматные турниры

Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы

Сборную России на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам показала высокий уровень игры на чемпионате Европы и убедительно выиграла турнир. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В субботу россиянки обыграли команду Украины со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Европы и досрочно выиграли турнир. Российскую сборную на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.

"Поздравляю наших девушек с новой убедительной победой. Досрочно выиграв командный чемпионат Европы, российские шахматистки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм и порадовали своих многочисленных болельщиков", - сказал Филатов.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем, ранее они побеждали в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. Также на их счету одно серебро (2013) и две бронзы (2003, 2005).

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