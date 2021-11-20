Российские фигуристы Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Польше в танцах на льду

ТАСС, 20 ноября. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли первое место на турнире серии "Челленджер" в Варшаве.

По сумме двух танцев спортсмены набрали 199,90 балла (81,30+118,60). Вторыми стали японцы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (190,16; 75,87+114,29), третьими - Кэролайн Грин и Майкл Парсонс из США (187,84; 75,35+112,49). Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли четвертое место (184,43; 73,55+110,88).

Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову. 18-летняя Дэвис и 22-летний Смолкин проводят дебютный сезон на взрослом уровне, они являются бронзовыми призерами чемпионата России среди юниоров, дважды становились вторыми на этапах юниорского Гран-при.