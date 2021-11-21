Еще не последняя капля. "Спартак" на выезде проиграл "Краснодару" в чемпионате России

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на выезде потерпел поражение от "Краснодара" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Краснодар" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу краснодарцам принесли голы нападающего Джона Кордобы (16-я минута) и полузащитника Гжегожа Крыховяка (61, с пенальти). В составе красно-белых точным ударом отметился форвард Александр Соболев (45+4, с пенальти). Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота "Краснодара" на второй компенсированной минуте к первому тайму - с этим ударом Соболева справился вратарь хозяев поля Матвей Сафонов. После вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) судья принял решение перебить 11-метровый удар - вторая попытка нападающего "Спартака" была точной.

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После этого поражения серия без побед красно-белых во всех турнирах насчитывает семь матчей (три поражения и четыре ничьих). В последний раз "Спартак" побеждал 3 октября, когда на выезде обыграл грозненский "Ахмат" (1:0). По итогам первого круга москвичи с 19 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от четвертой строчки и зоны еврокубков на шесть очков, отставание от первого места составляет 14 очков. "Краснодар", в свою очередь, благодаря этой победе поднялся с седьмой на пятую позицию (24 очка); отставание южан от четвертой и первой строчек равно одному и девяти очкам соответственно. "Спартак" во встрече с "Краснодаром" по причине травм не мог рассчитывать на защитника Павла Маслова, полузащитников Йоррита Хендрикса и Романа Зобнина, а также нападающих Георгия Мелкадзе и Эсекьеля Понсе. Из-за дисквалификации игру пропустил полузащитник Руслан Литвинов. За "Краснодар" в этот вечер на поле из-за повреждений не смогли выйти защитник Александр Мартынович, а также полузащитники Юрий Газинский и Вандерсон. Разные взгляды на победу "Краснодара" Главный тренер домашней команды Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции, несмотря на перебитый пенальти в ворота Матвея Сафонова, назвал судейство нормальным. "Качество игры в защите на неплохом уровне, а в атаке мы смогли доводить дело до моментов, когда игра раскрылась. Мы заслужили победу, атаковали с большим желанием, так как понимали, что отступать некуда", - отметил белорусский специалист. Его коллега из "Спартака" Руй Витория, в свою очередь, назвал очень странным, с учетом количества пауз, решение Сухого добавить к первому тайму всего две минуты. "Это результат, который очень тяжело принять, - подчеркнул португальский тренер. - В играх такого типа у нас были возможности забить больше, чем один гол. Мы пропустили гол после углового, а также с пенальти, и все эти небольшие детали были на стороне соперника".

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"Первый круг чемпионата, очевидно, выдался не очень хорошим, потому что некоторые игроки отсутствовали из-за травм, другие - из-за карточек. Сейчас самое главное - прочувствовать баланс и идти дальше", - добавил Витория. Учитывая результаты "Спартака", в СМИ время от времени появляются сообщения о скором увольнении главного тренера команды. "Я и вчера, и сегодня говорил, что, если будет неудовлетворительный результат, могут сказать, что главный тренер должен уйти, - сказал ТАСС бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой. - Мое мнение? До зимней паузы осталось три тура - могут и не убирать тренера. Как бы еврокубки не оказались последней каплей - приедет озлобленный "Наполи" после домашнего поражения; если будет ничья, то здорово". Итальянский клуб на своем поле в меньшинстве уступил "Спартаку" со счетом 2:3 во втором туре группового этапа Лиги Европы, матч пятого тура в Москве состоится 24 ноября. "Можно говорить, что виноват третий, пятый, десятый. Но сегодня по игре, что, "Спартак" заслужил поражение? Нет - "Спартак" играл не хуже "Краснодара", по всем показателям не уступил", - добавил собеседник агентства. После финального свистка в Краснодаре издание "Спорт-Экспресс" сообщило о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун 19 ноября в Италии обедал с тренером Паоло Ваноли, которого называют преемником нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории. "Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что он находится в Москве", - заявил ТАСС глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов. Грозный "Ахмат" и обескровленный "Локомотив" Во втором по хронологии матче субботы "Локомотив" в Москве на "РЖД-Арене" в меньшинстве потерпел поражение от грозненского "Ахмата" - 1:2. Железнодорожники с 35-й минуты играли вдесятером - неоднозначное решение удалить с поля защитника Мурило принял арбитр Сергей Иванов. Полузащитник гостей Даниил Уткин спустя две минуты точно исполнил штрафной, назначенный за фол, который привел к красной карточке бразильца. На 58-й минуте команда из столицы Чеченской Республики удвоила преимущество благодаря точному удару Артема Поляруса; на это москвичи смогли ответить только голом Виталия Лисаковича (64). В матче против "Ахмата" "Локомотив" был вынужден обходиться без травмированных защитника Станислава Магкеева, полузащитников Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука, а также нападающих Зе Луиша и Федора Смолова. Кроме того, за железнодорожников по причине дисквалификации не могли играть защитник Тин Едвай, а также полузащитники Дмитрий Баринов, Даниил Куликов и Константин Марадишвили.

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Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, для которого поражение от "Ахмата" стало первым в РПЛ, после финального свистка назвал кадровые проблемы и удаление факторами, которые повлияли на результат. "Мы сегодня играли теми футболистами, которые у нас были; надеюсь, что такое больше не повторится. К кадровым проблемам добавилось удаление, до него мы играли надежно. После удаления беспокойство увеличилось; я не могу принять эту красную карточку - это был поворотный момент в игре". "Команда играла сплоченно, но удаление повлияло. Несмотря на это, мы попробовали все, что могли. К сожалению, этого не хватило даже для одного очка", - добавил немецкий специалист, приступивший к работе в "Локомотиве" чуть больше месяца назад. Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев не согласился с зарубежным коллегой, отметив, что даже до удаления у "Локомотива" не было стопроцентных моментов. "К сожалению, матч, который должен был заканчиваться со счетом 5:0, завершился со счетом 2:1, - отметил он. - Наша главная проблема - отсутствие исполнительского мастерства в атаке, но в целом я доволен командой". Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник выступил с резкой критикой в адрес судейской бригады Сергея Иванова. "Судейство безобразное, будем продавать протест. Судейство такое, что даже нечего вам сказать", - заявил представитель руководства московского клуба. Упущенная победа "Крыльев Советов" Самарские "Крылья Советов" открывали субботний игровой день в РПЛ домашним матчем против екатеринбургского "Урала". Перед стартовым свистком на стадионе "Солидарность-Арена" в память о бывшем полузащитнике волжан Денисе Ковбе, который скончался 18 ноября в возрасте 42 лет, была организована минута молчания. Сама игра прошла при подавляющем преимуществе хозяев поля, однако единственный мяч в ворота уральцев забил игрок этой же команды - автором автогола стал защитник Артем Мамин (59-я минута). Несмотря на это, гости сумели уйти от поражения - на 90-й минуте голом отметился полузащитник Юрий Железнов.

Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов после игры отметил, что соперник не согласился бы с мнением о том, что ничья закономерна. "Если бы мы повели 1:0, а так в конце пропустили, то мы были бы недовольны. Про закономерность я говорить не буду. Я скажу, что так надо играть в концовке. И у нас отлегло. Потому что поражение - это было бы совсем плохо", - сказал наставник екатеринбуржцев, слова которого приводит пресс-служба "Крыльев Советов". Главный тренер самарцев Игорь Осинькин, в свою очередь, заявил, что его команда недобрала в домашнем матче два очка. "Может, ранее нам где-то немного повезло. В этом матче - нет. Он был тяжелым, близким к равному, но все-таки матч закончился достаточно обидно. Считаю, что мы ближе были к победе", - заявил он. Программа 15-го тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В 14:00 мск в Москве и Ростове-на-Дону начнутся матчи ЦСКА - "Химки" и "Ростов" - "Уфа". В 16:30 столичное "Динамо" на "ВТБ-Арене" примет тульский "Арсенал". В заключительной игре 15-го тура и первого круга чемпионата России занимающий второе место "Сочи" дома сыграет с казанским "Рубином".