Даниил Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Зверева, посеянного на турнире под третьим номером. В финальном матче Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2), который ранее в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. На групповом этапе Зверев одержал две победы и потерпел одно поражение, Джокович выиграл все три матча, в том числе против россиянина Андрея Рублева (5).

Звереву 24 года, он является третьей ракеткой мира и имеет в активе 18 титулов АТР, в том числе победу на Итоговом турнире 2018 года. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. Также Зверев является чемпионом Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.